الصديق حفتر: زيارتي للسودان لم تكن سياسية ولم أقدم أي دعم مالي لنادي المريخ

قال الصديق حفتر، الابن الأكبر للقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير لمشير خليفة حفتر، إن زيارته السودان، التي التقى خلالها قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ليست ذات طابع سياسي.

وأوضح الصديق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» اليوم السبت، أنه زار السودان بناءً على طلب من فريق نادي المريخ لكرة القدم الذي اختاره رئيساً شرفياً.

وأشار إلى أن ما قيل عن تعهده بتقديم دعم مادي للنادي السوداني مجرد شائعات، لافتاً إلى أنه وعد بمساعدة النادي في الحصول على رعاة يمكنهم توفير الدعم المطلوب.

وقال الصديق حفتر إن “المريخ نادٍ عريق، وأحترمه مثل غيره من الأندية العربية، لكني لم أتعهّد بدفع أموال؛ لأني لا أملكها أولاً، وثانياً لحاجة الأندية في ليبيا أكثر إلى الدعم في المرحلة الحالية”.

وذكر أن اجتماعه المقتضب مع حميدتي، كان خلال مأدبة إفطار، وبطلب من رئاسة نادي المريخ، ولم يتضمن مناقشة أي موضوع بخلاف النادي، الذي يعتبر الأخير من أكبر مناصريه.

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وتابع الصديق: الزيارة كانت محددة في موضوع الرئاسة الشرفية للنادي، وذهبت إلى هناك استجابة لطلب نادي المريخ، الذي كان يرد، عبر تلك الزيارة، على كرم الضيافة الذي خصّ به المشير حفتر، النادي خلال إقامته في بنغازي (شرق البلاد).

وأعرب الصديق، عن أمله “كأي مواطن عربي مما يجري في السودان، ونأمل أن تنتهي الأزمة بما يخدم أمن واستقرار هذا البلد العزيز وأهله”.

وكان مجلس إدارة نادي المريخ السوداني عين الصديق خليفة حفتر رئيساً فخرياً للنادي بعد عزل الرئيس الفخري أحمد التازي، من منصبه بسبب ابتعاده منذ فترة طويلة عن النادي وعدم التزامه بما قطعه من وعود والتزامات تجاه النادي الأحمر.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن الصديق حفتر، سيقدم دعماً مالياً يقدر بـ 2 مليون دولار، بالإضافة لاستجلاب لاعبين محترفين على طراز عالي المستوى في فترة التسجيلات القادمة، وفقاً للرؤية الفنية التي يحددها النادي.