الدبيبة: نكافح لوقف جماح محاولات شق الصف بين أبناء الشعب الواحد

الوطن| متابعات

قال رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته تكافح لوقف جماح ما أسماها محاولات شق الصف بين أبناء الشعب الواحد والدين والبلد الواحد، مؤكداً أن ليبيا لن تقوم إلا باحترام مؤسسات الدولة واختصاصاتها واحترام القانون.

الدبيبة وعبر سلسلة تغريدات له رصدها موقع الوطن، أكد أن دعاة الانقسام والمؤسسات الموازية يعبثون بمصير ليبيا إلا أن نضاله وحكومته ومن يؤيدهم من أجل وحدة البلاد لن يتوقف.

وأشار الدبيبة إلى أن جميع الليبيين، يؤكدون أن ظروف رمضان هذا العام كانت الأفضل منذ سنوات، موجهاً رسالة إلى من وصفهم بدعاة الانقسام، مفادها أن شعب ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً ووسطاً هم واحد، وعيدهم واحد، تجمعهم فرحة العيد وتوحدهم، على حد تعبيره.