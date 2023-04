بو مريز: إجلاء 83 من الليبيين العالقين في الخرطوم لمدينة بورتسودان الآمنة

ليبيا – كشف سفير ليبيا في السودان فوزي عبد الرحيم بو مريز عن إجلاء 83 من الليبيين ومعظم العالقين من أفراد الجالية الليبية في الخرطوم إلى مدينة بورتسودان.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن السفارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد وصول موظفي البعثة الديبلوماسية الليبية في السودان وأسرهم والطلبة والعاملين بشركة الخطوط الإفريقية ومصرف الساحل والصحراء لهذه المدينة الآمن بانتظار سفرهم إلى ليبيا في وقت قريب.

وبحسب البيان لم يتبقى سوى عدد قليل جدا في مناطق متفرقة من الخرطوم ممن يتم العمل حاليا على الاستعداد لإجلائهم فور إطلاق هدنة جديدة.

