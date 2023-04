خلاف موعد العيد يدخل على خط تعليم عالي الدبيبة وجامعة عمر المختار

ليبيا – استنكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال قيام إدارة جامعة عمر المختار “الحالية” بمخالفة قرار العطلة الرسمية لعيد الفطر.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أدانت من خلاله إعلان الإدارة عطلة العيد لإيام الجمعة والسبت والأحد الـ21 والـ22 والـ23 من أبريل الجاري التزاما بقرار هيئة الأوقاف العامة ومخالفة لتوجيهات مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني.

ودعت الوزارة في بيانها طلبة الجامعة وكافة العاملين فيها للالتزام بما ورد في قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ذي الرقم 168 لسنة 2023 القاضي بأن تكون عطلة العيد 4 أيام هي السبت والأحد والاثنين والثلاثاء الـ22 والـ23 والـ24 والـ25 من أبريل الجاري.

