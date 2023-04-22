مفوضية الانتخابات: نجدد عزمنا على إجراء الانتخابات خلال هذا العام

الوطن|رصد

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات متمثلةً برئيسها عماد السايح عزمها على إنجاح الانتخابات المخطط لها خلال العام 2023 ؛ وذلك في تهنئة وجهتها إلى الليبيين لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

هذا ونشرت مفوضية الانتخابات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيانًا تتقدم فيه إلى جميع الليبيين بخالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر.

وأضافت المفوضية في بيانها، إنها تجدد العزم الصادق والعمل الدؤوب من أجل إنجاح الانتخابات المخطط لها هذا العام، والتي يتطلع إليها الليبيون لبناء دولة آمنة قوامها الديمقراطية وأهدافها الاستقرار والنماء.

ويأتي تأكيد مفوضية الانتخابات في ضوء تحركات مكثفة خلال الفترة الأخيرة من أجل إجراء الاستحقاق قبل نهاية العام الجاري.