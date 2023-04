مفوضية الانتخابات: عازمون على إنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية هذا العام

ليبيا – قدمت مفوضية الانتخابات التبريكات والتهاني لجميع الليبيين بمناسية حلول عيد الفطر.

بيان صحفي صدر عن المفوضية اطلعت عليه صحيفة المرصد جددت فيها عزمها الصادق وعملها الدؤوب من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية المخطط لإجرائها خلال العام 2023.

وأوضحت المفوضية في بيانها إن هذه الاستحقاقات الانتخابية يتطلع إليها الليبيون لبناء دولة آمنة قوامها الديموقراطية وأهدافها الاستقرار والنماء.

