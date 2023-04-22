بعد الانقسام حول عيد الفطر.. “بوقعيقيص” تقترح وقف العمل بالتقويم الهجري في ليبيا

اقترحت عضو ملتقى الحوار السياسي “آمال بوقعيقيص” وقف العمل بالتقويم الهجري في ليبيا،، بعد الانقسام حول عيد الفطر المبارك لهذا العام .

وكتبت “بوقعيقيص” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد هذا الإنقسام في رؤية هلال العيد ليس بين الغرب والشرق وحسب بل في الغرب نفسه هل ثمة عاقل واحد يصدق أن ليبيا ستقبل رئيس واحد في الأنتخابات الرئاسية؟

وأضافت عضو ملتقى الحوار السياسي قائلة: أظن مجلس رئاسي عبر قوائم من ثلاثة واحد لكل أقليم يتناوبون الرئاسة عام لكل واحد وأختصاصات واسعة للرئيس منفردا حتى لا نأتي بمجلس عاجز مع إختصاصات القرار فيها يكون بالأجماع في المسائل الحساسة ودورة أنتخابية لثلاث سنوات يتم فيها إنجاز دستور البلاد.

وأشارت إلى أن، هذا أدعى للتوفيق في أنتخابات رئاسية ناجحة مقبولة وذلك يستوجب بالطبع تعديل التعديل الدستوري الثالث عشر ولنتوسم الخير.

واختتمت منشورها قائلة: الحمدلله الذي أنعم علينا بالتقويم الميلادي الثابت وأقترح وقف العمل بالتقويم الهجري في ليبيا وذلك حتى ذي الحجة وتحديد الوقفة ببيت الله الحرام.