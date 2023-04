العربي الجديد تنقل أجواء العيد في العاصمة طرابلس وباقي مدن ليبيا

ليبيا – سلط تقرير ميداني نشرته مجلة “العربي الجديد” القطرية الضوء على احتفالات الليبيين بعيد الفطر للمرة الـ3 على التوالي منذ اتفاق وقف إطلاق النار.

التقرير الذي طالعت المهم من مضامينه صحيفة المرصد أشار لاستراجع عديد الليبيين العديد من عادات الاحتفال بعد تراجع الكثير من تأثيرات القتال السلبية وعودة النازحين إلى منازلهم وإطلاق سراح المحتجزين ما يبين إصرار المواطنين على التمسك بتقاليد العيد.

ووفقا للتقرير تبدأ في العادة استعدادات الاحتفال بالعيد قبل أسبوعين على الأقل من حلوله ما يجعل الأسواق تكتظ بالناس لشراء ملابسه وحلوياته إذ عزز الاستقرار النسبي للأسعار وتوافر السيولة النقدية هذه الأجواء خلال السنوات الأخيرة بحسب المواطن الطرابلسي الأمين التير.

واصطحب التير أسرته الصغيرة المؤلفة من زوجته وطفليه لشراء ملابس العيد من سوق أبو سليم في وسط العاصمة طرابلس مضيفا بالقول:”بدأ الإقبال على الأسواق في منتصف شهر رمضان علما أن من بين الظواهر الجديدة اللافتة المرتبطة بخيارات ملابس العيد شراء الناس أزياء تقليدية للأطفال والشبان الأكبر سنا”.

وقال التير:”هذا الشراء جاء في مقابل تراجع الطلب على باقي الملابس وهو ما ظل شائعا طوال عقود ماضية وشجع ذلك مصانع الأزياء في ليبيا على توفير أصناف ومقاسات أزياء تقليدية لكل الأعمار وأنا أرى أن هذا التغيير إيجابي لأنه يدعم استمرار الشبان في التعلق بهويتهم الوطنية”.

وأضاف التير قائلا:”ويعطي العيد طابعا ومظهرا خاصا من خلال الحرص الشديد على ارتداء الملابس التقليدية لإحيائه واشتريت لطفلي تحديدا لباسا تقليديا تضمن كاط وشنة وجلابية وهي عناصر اللباس التقليدي لدى الذكور” فيما تحدثت زوجته بشأن محافظة أسر قليلة على عادة صنع حلويات العيد في المنازل المتراجعة.

وقالت الزوجة:”حاليا تشتري غالبية الأسر حلويات العيد جاهزة من محلاتها التي توفر أصنافا خاصة كثيرة في الأسبوع الأخير من شهر رمضان والبنات كن يجتمعن عادة مع أمهاتهن طوال ليال عدة قبل حلول العيد من أجل إعداد أصناف حلويات الكعك والمقروض والغريبة”.

وبينت الزوجة قائلة:”ثم بات هذا الأمر من الماضي واختفى بالنسبة إلى أسر كثيرة واليوم بعدما باتت المحلات توفر هذه الأصناف لكن مع ملاحظة وجود اختلاف كبير في مذاقها مقارنة بما كانت تصنعه الأمهات والبنات وأيضا غياب الأجواء المليئة بالفرح التي ترافق هذا النشاط المميز في العيد”.

وبين التقرير أن غالبية مدن ليبيا تشترك في بداية الاحتفال بعيد الفطر بالإفطار على العصيدة المصنوعة من دقيق وماء وعسل ومن ثم يذهب الرجال برفقة أطفالهم لأداء صلوات العيد في المساجد وتشمل العادات المصاحبة للصلاة التجمع أمام المساجد وفي الطرقات أثناء الرجوع إلى المنازل لتبادل المعايدة.

ونقل التقرير عن إمام مسجد في مدينة ترهونة محمد غبيق قوله:”بعض المدن أضافت ميزات جديدة إلى يوم العيد بينها دعوة البلديات في بعض المناطق والمدن إلى أداء الصلاة في الميادين العامة من دون أن تشترط الصلاة في المساجد ما يمنح المناسبة زخما أكبر”.

وتابع غبيق بالقول عن باقي عادات عيد الفطر:”يحتفل الشبان وأسرهم بالعيد في بيت الأب في عادة ما زال مجتمعنا يحافظ عليها ما يفرض أخذ العديد من الشبان إجازات عمل للسفر إلى الأرياف من أجل قضاء العيد في بيوت الآباء ويستمر تبادل الزيارات في اليوم الثاني للعيد الذي يخصص لزيارة الأصهار”.

وقال غبيق:”ويصطحب الشبان عادة زوجاتهم إلى أهاليهن من أجل معايدتهم واليوم الأول تحديدا خاص بزيارة الأطفال للأجداد من جهة الأب والثاني زيارة الأطفال للأجداد من جهة الأم والجانب الأهم للعيد بالنسبة للأطفال خلال العقود الماضية كان المرح واللعب ثم بات التسوق لشراء ألعاب لهم فقرة أساسية في السنوات الأخيرة”.

وأبدى غبيق استياءه من غياب الكثير من مظاهر الفرح والعادات لذهاب الأطفال إلى اللهو في الوقت الحالي حتى في يوم العيد بالألعاب الإلكترونية التي توفرها الهواتف الخليوية وأصبح معظمهم يمضون أوقاتا طويلة في عزلة عن بعضهم البعض.

وبالانتقال إلى الموظف في العاصمة طرابلس ساسي البريكي إذ قال:”تمضية العيد في الأرياف تمنح أسرتي الكثير من الراحة خصوصا أن المناطق النائية البعيدة عن المدن الكبيرة ما زالت تحافظ على عادات العيد ومستعد للسفر إلى مسقط رأسي في منطقة العربان البعيدة عن العاصمة برفقة والدي ووالدي وباقي إخوتي”.

وتابع البريكي بالقول:”أقصد منطقتي في كل عيد وأسافر في كل المناسبات من العاصمة طرابلس حيث أقيم بسبب وظيفتي الحكومية وهو ما يفعله أيضا الكثير”.

المرصد – متابعات

Shares

The post العربي الجديد تنقل أجواء العيد في العاصمة طرابلس وباقي مدن ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية