تاياني: نعاني من وضع صعب لارتفاع موجات الهجرة غير الشرعية من ليبيا

ليبيا – قال “أنطونيو تاياني” نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا إن بلاده تعاني من وضع صعب بسبب ارتفاع موجات الهجرة غير الشرعية من ليبيا.

ووفقا لتصريح صحفي صدر عن “تاياني” لقناة تلفزيونية إيطالية طالعته صحيفة المرصد وصل جميع هؤلاء لإيطاليا.

وأضاف “تاياني” أن هذا حتم تشديد القواعد الخاصة بالهجرة غير الشرعية بالتزامن مع عدم إبداء الاتحاد الأوروبي التضامن الكافي مع سلطات روما بالخصوص.

