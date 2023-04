نورلاند وأوردمان: يجب جعل العيد مناسبة مميزة تتمثل في التعاطف والرحمة والتسامح

ليبيا- قدم المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأميركية “ليزلي أوردمان” التهنئة للشعب الليبي بمناسبة عيد الفطر.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن السفارة الأميركية في ليبيا طالعته صحيفة المرصد شدد الجانبان على وجوب جعل العيد مناسبة مميزة بين المجتمعات للاحتفاء بالقيم العالمية التي تتمثل في التعاطف والرحمة والتسامح.

وأضاف الجانبان بالقول:” مازلنا ملهمين لمواصلة السعي من أجل تحقيق التعايش السلمي والعيش في وئام على أساس إنسانيتنا المشتركة”.

