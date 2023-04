مديرية أمن الهلال النفطي: مستعدون للتعاون للقضاء على ظاهرة الإبل السائبة

عبرت مديرية أمن الهلال النفطي عن استعدادها للتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى للقضاء على ظاهرة الإبل السائبة في الطريق العام.

وقال مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية عقيد صالح يونس، أن الجهات المخولة وفق القانون بتحصيل المخالفات من مالكي الإبل السائبة هي الزراعة والحرس البلدي.

وذكر أن القانون نص على غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز ألف دينار لكل من قام بترك الحيوانات قرب الطريق العامة بمسافة تقل عن 100 متر.

وأشار إلى أن مديرية أمن الهلال النفطي على استعداد تام بالتعاون مع جميع الجهات المخولة وفق القانون في سبيل القضاء على هذه الظاهرة وحماية أرواح المواطنين من خطر الحوادث.

