ليبيا الان

مديرية أمن الهلال النفطي: مستعدون للتعاون للقضاء على ظاهرة الإبل السائبة

تم النشر منذُ 46 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عبرت مديرية أمن الهلال النفطي عن استعدادها للتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى للقضاء على ظاهرة الإبل السائبة في الطريق العام.

وقال مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية عقيد صالح يونس، أن الجهات المخولة وفق القانون بتحصيل المخالفات من مالكي الإبل السائبة هي الزراعة والحرس البلدي.

وذكر أن القانون نص على غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز ألف دينار لكل من قام بترك الحيوانات قرب الطريق العامة بمسافة تقل عن 100 متر.

وأشار إلى أن مديرية أمن الهلال النفطي على استعداد تام بالتعاون مع جميع الجهات المخولة وفق القانون في سبيل القضاء على هذه الظاهرة وحماية أرواح المواطنين من خطر الحوادث.

Trending

نائب رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الألماني آخر المستجدات السياسية في ليبيا
  • نائب رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الألماني آخر المستجدات السياسية في ليبيا
  • محافظ مصرف ليبيا يشارك في المؤتمر السنوي للمصارف المركزية بجامعة كولمبيا الأمريكية
  • الحكومة المكلفة تبحث إطلاق مشاريع “تنمية وطن” في جميع ربوع ليبيا
  • مركز مكافحة الأمراض الليبي يحذر من فيروس ماربورغ ويطالب بحظر السفر للدول الموبوءة
  • الإبل السائبة تخطف أرواح الأبرياء في ليبيا
  • البعثة الأممية في ليبيا تحذر من تداول وثيقة “مزورة” منسوبة لـ”حوار تونس”
  • وزير الاقتصاد الليبي يوجه باتخاذ إجراءات صارمة لحل أزمة دقيق الخبز
  • الهلال الأحمر يحتج في بنغازي ضد التدخل في أعماله وتهديد وحداته
  • أهالي الهلال النفطي: مجلس إدارة مؤسسة النفط الجديد تعهد بالعدالة في توزيع الإيرادات

The post مديرية أمن الهلال النفطي: مستعدون للتعاون للقضاء على ظاهرة الإبل السائبة appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك