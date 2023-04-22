بعد الانقسام حول عيد الفطر.. بوقعيقيص تقترح وقف العمل بالتقويم الهجري في ليبيا

اقترحت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص وقف العمل بالتقويم الهجري في ليبيا، بعد الانقسام حول عيد الفطر المبارك لهذا العام .

بوقعيقيص، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت: “بعد هذا الإنقسام في رؤية هلال العيد ليس بين الغرب والشرق وحسب بل في الغرب نفسه هل ثمة عاقل واحد يصدق أن ليبيا ستقبل رئيس واحد في الانتخابات الرئاسية؟”.

وأضافت: “أظن مجلس رئاسي عبر قوائم من ثلاثة واحد لكل إقليم يتناوبون الرئاسة عام لكل واحد واختصاصات واسعة للرئيس منفردا حتى لا نأتي بمجلس عاجز مع اختصاصات القرار فيها يكون بالأجماع في المسائل الحساسة ودورة انتخابية لثلاث سنوات يتم فيها إنجاز دستور البلاد”.

وأشارت إلى أن، “هذا أدعى للتوفيق في انتخابات رئاسية ناجحة مقبولة وذلك يستوجب بالطبع تعديل التعديل الدستوري الثالث عشر ولنتوسم الخير”.

واختتمت منشورها قائلة: “الحمدلله الذي أنعم علينا بالتقويم الميلادي الثابت وأقترح وقف العمل بالتقويم الهجري في ليبيا وذلك حتى ذي الحجة وتحديد الوقفة ببيت الله الحرام”.