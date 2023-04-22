الشويهدي: التوافق حول بنود ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة من عدمه “ليس هينا”

أشار عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، إلى أن نهج المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي”، حتى قبل تقديم إحاطته الأخيرة، «يستشعر منه محاولة توتير العلاقة مع مجلسي النواب و(الدولة)».

وقال الشويهدي، وهو عضو لجنة (6+6) في تصريحات صحفية: «لا بد أن يعي المبعوث الأممي، وكافة الدول المتدخلة أننا أحرص من الجميع على خدمة بلادنا، ولكن لكل كيان رؤيته حول الأمر»،

وتابع: «الجميع يعرف أن ما شهدته عملية التوافق على القوانين الانتخابية بين المجلسين من تأزيم لم يكن مصدره أدائهما».

وأضاف «الجميع يتذكر أن ملتقى الحوار السياسي، لم يستطع بالمثل إصدار تلك القوانين، كون أن القرار في النهاية بيد القوى الفاعلة على الأرض».

ورفض الشويهدي أن تطالب لجنته بالالتزام بموعد محدد لإنجاز القوانين الانتخابية «كدليل على إثبات جديتها، ومصداقيتها، حتى قبل انطلاق أعمالها».

وذهب إلى أن «التوافق حول بنود ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة من عدمه ليس هينا، وللأسف هذا الضغط من قبل بعض الدول الغربية والبعثة الأممية بالإسراع بإنجاز القوانين بأي شكل وبلا توافق حقيقي ربما سيدفع لتكرار تجربة انتخابات ديسمبر (كانون الأول) 2021 التي لم تكتمل».