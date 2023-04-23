ليبيا الان

الهلال الأحمر ينتشل 17 جثة لمهاجرين من على شاطئ مدينة صبراتة

تم النشر منذُ 48 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

قال الهلال الأحمر في صبراتة، اليوم السبت، إنه انتشل 17 جثة من على شاطئ البحر، من المرجح أنها تعود لمهاجرين غير شرعيين حاولوا الهجرة إلى أوروبا، إلا أنهم غرقوا وقذف بهم البحر.

وأضاف، أن عملية انتشال الجثث تمّت في حضور النيابة العامة ومركز شرطة صبراتة، والتي جرت بعد وصول بلاغ عن غرق قارباً للمهاجرين على شواطئ مدينة.

وذكر الهلال الأحمر صبراتة، أن الجثث تم نقلها للأماكن المخصصة بالتعاون مع السلطات المحلية لتكملة باقي الإجراءات.

وأشار إلى أن متطوعي الهلال الأحمر فرع صبراتة انتشلوا هذا اليوم عدد 17 جثة من على شاطئ البحر، بالرغم من الظروف الجوية الصعبة وصعوبة أماكن تواجد الجثث.

 

Trending

محافظ مصرف ليبيا يشارك في المؤتمر السنوي للمصارف المركزية بجامعة كولمبيا الأمريكية
  • دبيبة: تعليمات جديدة لتسهيل توريد وبيع المواشي واللحوم في ليبيا
  • الغاز الليبي يقرب إيطاليا من الاستغناء عن روسيا.. ما القصة؟
  • ليبيا.. وزارة تعليم دبيبة تعقد ورشة تهدف لحماية الطلاب من “التنصير”
  • ليبيا.. مركز مكافحة الأمراض يحذر من السفر إلى 3 دول أفريقية بسبب “ماربورغ”
  • هيئة البحث والتعرف على المفقودين تستخرج 11 جثة مجهولة بمدينة سرت
  • العثور على جثمان مصري مفقود منذ أكثر من 5 سنوات في أجدابيا شرقي ليبيا
  • هل يلتئم مجلس النواب من صبراتة ويمنح الثقة للحكومة الجديدة؟
  • الهلال الأحمر يحتج في بنغازي ضد التدخل في أعماله وتهديد وحداته
  • حكومة باشاغا: حرق المهاجرين في صبراتة جريمة بشعة وغياب لهيبة ليبيا

The post الهلال الأحمر ينتشل 17 جثة لمهاجرين من على شاطئ مدينة صبراتة appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك