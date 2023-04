الهلال الأحمر ينتشل 17 جثة لمهاجرين من على شاطئ مدينة صبراتة

قال الهلال الأحمر في صبراتة، اليوم السبت، إنه انتشل 17 جثة من على شاطئ البحر، من المرجح أنها تعود لمهاجرين غير شرعيين حاولوا الهجرة إلى أوروبا، إلا أنهم غرقوا وقذف بهم البحر.

وأضاف، أن عملية انتشال الجثث تمّت في حضور النيابة العامة ومركز شرطة صبراتة، والتي جرت بعد وصول بلاغ عن غرق قارباً للمهاجرين على شواطئ مدينة.

وذكر الهلال الأحمر صبراتة، أن الجثث تم نقلها للأماكن المخصصة بالتعاون مع السلطات المحلية لتكملة باقي الإجراءات.

وأشار إلى أن متطوعي الهلال الأحمر فرع صبراتة انتشلوا هذا اليوم عدد 17 جثة من على شاطئ البحر، بالرغم من الظروف الجوية الصعبة وصعوبة أماكن تواجد الجثث.

