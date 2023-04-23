الأرصاد الجوية: تحسن الأجواء تدريجياً في معظم المناطق بدءًا من اليوم

الوطن| متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تحسن الأجواء تدريجياً في معظم المناطق بدءًا من اليوم.

وبحسب بيان للمركز رصده موقع الوطن، فإن البلاد ستشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع تكاثر السحب من حين لآخر على بعض المناطق، واحتمال سقوط أمطار متفرقة على مرتفعات الجبل الأخضر.

وتعرضت مناطق في الشرق إلى أجواء متقلبة، مع ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط لرياح مثيرة للأتربة والغبار تسببت في هبوط الرؤية الأفقية على سهل بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر ومناطق الدواخل.