بوقعيقيص تقترح إلغاء العمل بالتقويم الهجري طالما لا تحدد ولادة الهلال بداية الشهر

الوطن| رصد

دعت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص لوقف العمل بالتقويم الهجري في ليبيا، من أجل ضمان عدم الاختلاف في مواعيد الأعياد ووقفة الحجاج ببيت الله الحرام، واعتماد التقويم الميلادي بدلاً من ذلك، طالما أن الجهات الشرعية لا تتخذ قراراتها بناء على الهلال إنما بناء على أبعاد سياسية.

بوقعيقيص وعبر بيان لها رصده موقع الوطن، اعتبرت أن الانقسام الحاصل في رؤية هلال العيد بين الغرب والشرق، وحتى في الغرب نفسه، هو مؤشر لأن ليبيا لن تقبل رئيساً واحداً في الانتخابات الرئاسية.

واقترحت بوقعيقيص ساخرة، تشكيل مجلس رئاسي عبر قوائم من الأقاليم الثلاثة يتناوبون الرئاسة بواقع عام من الحكم لكل منهم، مع إعطاء اختصاصات واسعة للرئيس منفردا حتى لا يكون المجلس عاجزاً، وجعل اختصاص القرار فيها بالأجماع في المسائل الحساسة، ودورة انتخابية لثلاث سنوات يتم فيها إنجاز دستور البلاد، مع تعديل التعديل الدستوري الثالث عشر.