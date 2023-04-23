امغيب: استمرار الحرب في السودان سيتسبب في موجات نزوح كبيرة تستهدف الجنوب الليبي

قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب أن، استمرار الحرب في السودان قد يتسبب في حدوث موجات نزوح كبيرة، سيستهدف العدد الكبير منها الجنوب الليبي.

وكتب امغيب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: الحرب في السودان صنيعة غرف مخابراتية لدول إقليمية وأجنبية وقرار إيقافها لا يملكه البرهان ولا حميدتي.

وأضاف: الأوضاع هناك وعلى كافة المستويات مقلقة للغاية ولا مؤشرات تدعوا للتفاؤل.

وتابع: أقتحام السجون والمعتقلات وإخراج عشرات الآلاف من المتطرفين والمجرمين على سبيل المثال لا الحصر من أكبر الأخطار التي تهدد أمننا و أمن المنطقة بالكامل.

واستكمل قائلا: أتوقع إن استمرت الحرب لعدة ايام أخرى حدوث موجات نزوح كبيرة جداً سوف يستهدف العدد الكبير منها الجنوب الليبي وخاصة مدينة الكفرة بحكم موقعها القريب من الحدود السودانية.

واختتم منشوره قائلا: أجدد مطالبتي للحكومة الليبية بأتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الازمة.