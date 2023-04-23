(شايب خرف)..الصغير: بالأسماء هؤلاء من رشح الغرياني مفتيًا

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كشف وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الليبية السابقة حسن الصغير، بالأسماء من رشحوا المفتي المعزول الصادق الغرياني في عهد المجلس الانتقالي.

وقال الصغير :”تم تعيين الغرياني مفتيًا من قبل المجلس الانتقالي، ومن رشحه لمنصب مفتي هم عبدالرزاق مختار من تاجوراء والذي شغل لاحقا منصب سفير في تركيا، والصديق الكبير والذي لا زال يحتل مصرف ليبيا المركزي، الأمين بلحاج عضو جماعة الإخوان المسلمين، محمد الحريزي عضو جماعة الإخوان المسلمين”.

وأضاف المسؤول السابق:”شخصيا وآخرين رفضنا هذا الترشيح كما رفضت لاحقا قانون دار الإفتاء، وكله موثق في الجلسات والمحاضر”.

وتابع الصغير :”الطريف أن أحد جماعة الإخوان كان جالسًا بجانبي في جلسة مناقشة القانون وقال لي حرفيا (هذا شايب خرف)، وفي الأمر تفصيل طويل”.

وكانت فتوى للمفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني بشأن عيد الفطر المبارك أثارت فتنة وجدلًا في ليبيا حيث خالف اللجنة العليا للإفتاء بأن عيد الفطر الجمعة وأعلن أنه سيكونت السبت.