رويترز: ألم وحزن ورفض من الليبيين لحالة الانقسام بشأن موعد العيد في ليبيا

ليبيا – تابع تقرير ميداني مقتضب نشرته وكالة أنباء “رويترز” الأميركية حالة الانقسام في الإعلان عن عيد الفطر هذا العام.

ونقل التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد عن الطرابلسي أحمد مصباح ذي الـ50 عامًا قوله أنه اختار الاحتفال بالعيد يوم الجمعة، مبينًا أهمية إنهاء هذا “الجنون” هنا، فالانقسام بين الصائمين والمفطرين.

ووفقًا لمحمد سالم وهو من سكان العاصمة طرابلس أيضًا، فقد صام يوم الجمعة رغم الألم والحزن من تعمق الانقسامات بين الشرق والغرب.

