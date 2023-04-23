الدعم السريع تعلن التنسيق مع بعثة القوات الأمريكية لإجلاء الدبلوماسيين وأسرهم

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أعلنت قوات الدعم السريع أنها قامت فجر اليوم الأحد بالتنسيق مع بعثة القوات الأمريكية المكونة من 6 طائرات بغرض إجلاء الدبلوماسيين وأسرهم.

وأكدت قوات الدعم السريع في تغردية عبر حسابها على “تويتر” الإشراف على الترتيبات اللازمة التي سبقت عملية الإجلاء.

وأفادت القوات تعاونها الكامل مع البعثات الدبلوماسية كافة ووقوفها إلى جانبهم وتقديم سبل الحماية اللازمة لضمان عودتهم إلى بلدانهم آمنين.

وجددت قوات الدعم السريع التزامها الكامل بعملية وقف إطلاق النار خلال مدة سريان الهدنة المعلنة لأجل فتح الممرات الإنسانية وتمكين المواطنين من الوصول إلى احتياجاتهم.