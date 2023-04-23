بالصور… حالة الطقس في ليبيا اليوم الاحد 23 ابريل 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 23 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، أجواء معتدلة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (20-26)مْ ، وتسجل زيادة تدريجية طفيفة بدايةً من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب..

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 30)مْ، ولاتتجاوز ( 22 ) مْ على درنة وأقصى الساحل الشرقي ، وتسجل تراجع طفيف يوم الغد.

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الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية الى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة إ السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 35)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح:شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-37)مْ ، وتسجل تراجع يوم الثلاثاء على الواحات.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:42)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:26).