سميرة: من عيّد الجمعة سينزع الله ملكه ويلحقه بشياطين الأنس

هاجمت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الإنقاذ» المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، من احتفل بعيد الفطر المبارك يوم الجمعة، قائلة: “من عيّد الجمعة سينزع الله ملكه ويلحقه بشياطين الأنس”، بحسب وصفها.

وقالت الفرجاني في منشور لها «فيسبوك»: “ابشروا. عندما القذافي جاهر بالمعصية وأعلن العيد يوم الوقوف بعرفة وأعلنها حرب مع الله؛ انتهى وانتزع الله منه ملكه انتزاعا وكان آخر عيد له”، على حد قولها.

وأضافت “من جاهر بالفطر في آخر أيام رمضان وخرج في الساحات يحتفل بذلك مجاهرا بالمعصية واتباعا لأهوائه؛ سينتزع الله ملكه وسيلحقه بمن سبقه من شياطين الإنس وسيخلصنا الله من شروره وسيكون هذا بحول الله وقوته آخر عيد فطر له”، وفقا لزعمها.

وتابعت “رؤية الهلال والإعلان عن الاشهر القمرية اختصاص أصيل لدار الإفتاء وهي من تتحمل تبعاته أمام الله، فلهذا وجب اتباعها ومن اتبع هواه والتحق بالشيطان فإنما هو اختار طريق الضلال”، بحسب ادعائها.

واستطردت “لهذا من بدأ الفتنة في هذا العيد وخالف دار الإفتاء وقسم البلاد لأجل غايه في نفسه فهو يتحمل وزره ووزر كل من افطر اليوم وعليه من الله ما يستحق”، على حد حديثها.