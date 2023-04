ليبيا – كشف رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

البرهان أوضح في تصريح صحفية لشبكة “العربية” الإخبارية أن المشير حفتر بين له أن دعمه لقوات الدعم السريع لا صحة له.

ووفقًا للبرهان، أكد له المشير حفتر أن هذه المزاعم يراد بها الوقيعة والفتنة بين الجيران.

