الشويهدي يحذر من تكرار تجربة انتخابات 2021 الفاشلة

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، إن نهج المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، حتى قبل تقديم إحاطته الأخيرة، يستشعر منه محاولة توتير العلاقة مع مجلسي النواب والدولة”.

وأضاف الشويهدي، وهو عضو لجنة 6+6، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه لا بد أن يعي المبعوث الأممي، وكافة الدول المتدخلة، أننا أحرص من الجميع على خدمة بلادنا، ولكن لكل كيان رؤيته حول الأمر، والجميع يعرف أن ما شهدته عملية التوافق على القوانين الانتخابية بين المجلسين من تأزيم لم يكن مصدره أداؤهما.

وتابع: “الجميع يتذكر أن ملتقى الحوار السياسي لم يستطع بالمثل إصدار تلك القوانين، لأن القرار في النهاية بيد القوى الفاعلة على الأرض”.

ويرفض الشويهدي أن تطالب لجنته بالالتزام بموعد محدد لإنجاز القوانين الانتخابية “كدليل على إثبات جديتها، ومصداقيتها، حتى قبل انطلاق أعمالها”، وذهب إلى أن “التوافق حول بنود ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة من عدمه ليس هيناً، وللأسف هذا الضغط من قبل بعض الدول الغربية والبعثة الأممية بالإسراع بإنجاز القوانين بأي شكل وبلا توافق حقيقي ربما سيدفع لتكرار تجربة انتخابات ديسمبر 2021 التي لم تكتمل.