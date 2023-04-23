تقرير لرويترز يصف الانقسامات الليبية وتأثيرها على عطلة العيد بالـ”جنون”

وصفت وكالة رويترز للأنباء في تقريرٍ لها الانقسام الذي حصل في ليبيا هذا العام بشأن عيد الفطر المبارك بالـ“جنون“، مشيرةً إلى أن “الانقسامات السياسية المريرة قسّمت العيد”.

وقال تقرير الوكالة إن “الليبيين انهوا شهر رمضان في أيام مختلفة هذا العام؛ بسبب الانقسامات السياسية المريرة التي استمرت على الرغم من جهود السلام منذ سنوات”.

وأضاف تقرير رويترز الذي جاء تحت عنوان “هذا جنون، الانقسامات المريرة في ليبيا تقسم عطلة العيد“: “في المناطق الغربية من ليبيا، بدا أن الانقسامات حول العيد، والتي امتدت حتى إلى أفراد مختلفين من نفس العائلات، تعكس جزئياً الانقسامات حول دور المفتي الصادق الغرياني، الذي ينظر إليه على أنه مقرب من جماعة الإخوان المسلمين“.

وأكمل التقرير: “الإخوان طرف في الخلافات الإقليمية والسياسية في ليبيا، بما في ذلك ضد الفصائل الشرقية وبعض الجماعات الإسلامية السلفية“.