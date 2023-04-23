تجمع “مشايخ” مناصر للغرياني: على الدبيبة إقالة العباني وإلغاء لجنة الإفتاء من الأوقاف

أصدر ما يسمى بـ “التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا” التابع للمفتي المعزول الصادق الغرياني، بيانًا للتعليق على الاختلاف في رؤية هلال شهر شوال.

وطالب ذلك البيان، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بإقالة رئيس هيئة الأوقاف محمد احميدة العباني، واصفاً إياه بـ “رأس الفتنة”، وتكليف “شخصية وطنية معتدلة لا تتبع إلا منهج البلاد القويم والإسلام المعتدل”، بحسب البيان.

ودعا البيان، بعد عطلة العيد لـ “تنظيم مؤتمر طارئ لعدد ألف عالم وشيخ يمثلون عشرات الآلاف من مشايخ وطلاب العلم في البلاد، وذلك للضغط، وإنقاذ هيئة الأوقاف من فئة ضالة مضلة”. على حد وصف البيان.

كما طالب البيان الدبيبة بـ “تعديل الهيكل التنظيمي لهيئة الأوقاف عن طريق وزارة الخدمة المدنية وإلغاء ما تسمى لجنة الإفتاء من هيكل الهيئة” وفقا للبيان.