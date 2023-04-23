وزارة الداخلية: القبض على متهم بقتل أحد أقاربه في الخمس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية القبض على متهم بقتل أحد أقاربه في مدينة الخمس.

وأشارت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي إلى أن مدينة الخمس شهدت قبل أيام واقعة قتل راح ضحيتها أحد المواطنين على يد أحد أقاربه ويدعى “م . ي . أ” مبينة أن القاتل فر بعد ارتكابه الجريمة.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكنت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من القبض على المتهم وضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة “مسدس 9 ملي”، حيث قام بتخبئته في منزله بعد قتل قريبه.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته لجهات الاختصاص.