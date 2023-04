الدبيبة: نسأل الله التوفيق والسداد في كفاحنا بأن تغرب عن بلادنا محاولات شق الصف

ليبيا – خاطب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الشعب الليبي خلال ما عبر عنه “غروب شمس السبت” الموافق للـ22 من أبريل الجاري.

ووفقًا لما ورد في المكتب الإعلامي للدبيبة وتابعته صحيفة المرصد، فإنه أوضح بالقول: “نسأل الله التوفيق والسداد في كفاحنا بأن تغرب عن بلادنا محاولات شق الصف بين أبناء الشعب الواحد والدين والبلد الواحد الذي لن يقوم إلا باحترام مؤسسات الدولة واختصاصاتها واحترام القانون دعاة الانقسام والمؤسسات الموازية يعبثون”.

وتابع الدبيبة قائلًا: “إلا أن نضالنا ومعنا الخيرون من أجل وحدة البلاد ورفعتها بين الأمم لن يتوقف بفضل الله وتوفيقه، كانت ظروف رمضان المعظم هذا العام هي الأفضل منذ سنوات، جميع الليبيين يؤكدون ذلك وعاشوه واقعًا لا يمكن نكرانه، فشعبنا على كل التراب الليبي العزيز يستحق المزيد دوما”.

واختتم الدبيبة بالقول: “يا دعاة الانقسام شعبنا شرقًا وغربًا وجنوبًا ووسطًا واحد، عيده واحد، فرحة العيد تجمع أبناءه وتوحدهم وكل عام والجميع بخير سامحوني على أي تقصير غير مقصود في خدمتكم”.

