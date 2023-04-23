الأرصاد الجوية: مرتفع جوي يؤثر امتداده باعتدال نسبي في حالة الطقس

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد، أن مرتفعًا جويًا يتمركز شمال ليبيا يؤثر امتداده باعتدال نسبي في حالة الطقس على أغلب المناطق.

وأضاف المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن أكثر التأثير على المناطق الشمالية حيث الرياح من القطاع الشمالي.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (أبريل) على مناطق الشمال تتراوح مابين ( 20 – 27م) مع زيادة طفيفة متوقعة اليومين القادمين على مناطق الشمال الغربي.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة على مناطق الوسط والجنوب تتجاوز معدلاتها بزيادة طفيفة وتتراوح مابين ( 30 – 37 م).