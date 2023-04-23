تقرير أممي يتهم حكومة الدبيبة بارتكاب انتهاكات حقوقية مقابل ضرورات أساسية

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة يتهم حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية بسوء المعاملة و العنف الجنسي و التعذيب و الممارسات الجنسية القسرية مقابل الماء أو الطعام أو الضروريات الأساسية.

كما كشف التقرير عن ممارسات تهين الكرامة الإنسانية تتمثل بالعنف اللفظي والجنسي والاعتداء على الأطفال.

وأوضح التقرير تورط أسماء وشخصيات معروفة بالاتجار بالبشر متورطة بالبيع غير المشروع للأسلحة والمحروقات والمخدرات.

وبحسب التقرير فأن بعثة الأمم المتحدة تلقت تقارير عن حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية المطولة لليبيين وغير الليبيين في السجون ومراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد.

كما كشف التقرير زيادة مقلقة في احتجاز الأطفال اذ احتجز اكثر من 60 طفلاً مهاجراً ولاجئاً غير مصحوبين بذويهم تعسفياً في مركز احتجاز شريعة الزاوية ، دون أي أمل في الإفراج عنهم.