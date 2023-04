سعيد لـ المنفي: ملتزمون بتعزيز التعاون ونتمنى النماء والاستقرار للشعب الليبي

ليبيا- بعث الرئيس التونسي قيس سعيد برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمناسبة حلول عيد الفطر.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، فقد نقلت البرقية عن سعيد تمنياته للشعب الليبي بالاستقرار والنماء.

وبحسب البيان، جدد سعيد التزامه الراسخ بمواصلة العمل مع المنفي لتعزيز أواصر التعاون المثمر والشراكة المتضامنة بين البلدية خدمة لشعبيهما.

