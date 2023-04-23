الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة والحرارة تصل لـ 37 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، توقعات حالة الطقس في ليبيا والتي أظهرت وجود أجواء معتدلة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا.

وفي منطقة (رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية طفيفة بدايةً من يوم غد.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة بين 25-30 درجة مئوية، ولا تتجاوز 22 درجة مئوية على درنة وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل تراجعاً طفيفاً غداً.

وفي منطقة (الجفرة – سبها -غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و35 درجة مئوية.

وأخيراً منطقة (الواحات- السرير – تازريو – الكفرة)، السماء قليلة السحب، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة، بين 32 و37 درجة مئوية، وتسجل تراجعاً يوم الثلاثاء على الواحات.