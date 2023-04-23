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ليجعلوه عيد فرقة وفتنة..قشوط: فتنة الغرياني والدبيبة لها ما بعدها

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

علق الناشط والمدون محمد قشوط على الأحداث التي صاحبت الإعلان عن عيد الفطر المبارك بين الجمعة أو السبت والخلاف الذي وقع.

وقال قشوط في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”الهدف الذي اشترك في تحقيقه زمرة الصادق الغرياني بتعاون مع زمرة عائلة الدبيبة أكبر من أن العيد يوم الجمعة أو السبت”.

وأضاف المدون :”لأنهم استغلوا الدين وسخروه هذه المرة بطريقتهم الخبيثة في وقت بدأت كل الأطراف تقترب من بعضها وتجلس على طاولة المفاوضات وبدأت ملامح التوافق بينها تظهر”.

وأكد قشوط قائلا :”اختاروا هذا العيد ليجعلوه عيد فرقة وفتنة وتحطيم جسور التواصل بدلاً من أن يكون عيد فرحة وفرصة للخروج من أزماتنا”.

وختم تغرديته :”هذه الفتنة لها مابعدها فالذين شككوكم في عيدكم سيشككونكم غداً في نتائج الانتخابات إذا أجريت و أعتقد سيكون من الصعب إجرائها وهذه الزمرة موجودة في المشهد وتعبث فيه كما تشاء”.

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