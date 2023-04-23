نصية: ليبيا في حاجة ماسة إلى رئيس منتخب بعد خلاف موعد بداية شوال

أكد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن ليبيا في حاجة ماسة إلى رئيس منتخب بعد خلاف موعد «بداية شوال».

وقال نصية في منشور عبر “فيسبوك”: “الخلاف الذي حدث في تحديد موعد بداية شهر شوال لهذا العام يؤكد بما لا يدعو للشك أن البلاد في حاجة ماسة إلى رئيس منتخب من الشعب”.

وأضاف: “استمرار القيادة الجماعية ودولة الأشخاص هو استمرار للفوضى والعبث. لا تراجع عن إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت”.

وتابع: “على الجميع الالتفاف حول ذلك والتصدي لتيار التأزيم. تيار استمرار الفوضى ودولة الأشخاص وانعدام المؤسسات”.