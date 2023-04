الدرقاش: المشكلة الكبرى في حفتر الذي مكّن لـ”المداخلة الدخلاء” حكم المساجد

ليبيا – قال مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة إن من أفتى بقتل أهل طرابلس الآمنين بعد أن وصفهم ب”الخوارج”، لا يصلح أن يفتيهم في صيامهم وفطرهم.

الدرقاش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رأى أن سبب الخلاف في تحديد موعد عيد الفطر ليس الخلاف الديني بل سببه الخلاف السياسي، مضيفًا: “فالسياسيون هم من يتحملون جريرة الخلاف الحاصل اليوم في الصيام والفطر. فلو كان للبلاد حكومة واحدة لما تجرأ أحدٌ أن يخالف الجهة المخولة قانونًا بتحديد الشعائر وأوقاتها، ولكن لأن بعض السياسيين استعملوا منهجًا دخيلًا للانتصار في معاركهم السياسية مقابل تمكينهم مع مخالفتهم لمنهج ومذهب البلاد، حصل ما حصل”.

وتابع الدرقاش حديثه قائلًا: “مشكلتكم أيها الليبيون في السياسيين الذين خرقوا كل مقدس من أجل أن يحكموكم بعد أن قتلوكم وحاربوكم حتى في شعائركم، مشكلتكم الكبرى في حفتر الذي مكّن للمداخلة الدخلاء وحكّمهم في المساجد والشعائر مقابل استعمالهم لتحشيد الناس للقتال معه”.

الدرقاش أنهى حديثه: “وإذا ظللتم غافلين عن موطن الداء فلن تهتدوا لموطن الدواء وستظلوا في غياهب الفرقة والاختلاف والانقسام حتى يأذن الله، وإلى الله المشتكى”.

