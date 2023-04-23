نصية: الخلاف حول العيد يؤكد الحاجة لرئيس منتخب

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، إن الخلاف الذي دار حول تحديد موعد بداية شهر شوال لهذا العام يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن البلاد في أمس الحاجة إلى رئيس منتخب من قبل الشعب، مؤكدا أن استمرار القيادة الجماعية ودولة الشعب هو استمرار للفوضى والعبثية.

وأضاف نصية عبر حسابه في موقع فيسبوك: “لا تتراجعوا عن إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت، ويجب على الجميع الالتفاف حول هذا الأمر ومواجهة تيار التصعيد. تيار من الفوضى المستمرة وحالة الشعب وغياب المؤسسات”.