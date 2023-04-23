حسني بيّ: ‎‎40 % من مبيعات النفط والغاز تذهب لدعم الوقود والكهرباء

أعلن رجل الأعمال، حسني بي، أن 40% من مبيعات النفط والغاز تذهب لدعم الوقود والكهرباء، على حد قوله.

وقال بي، في تصريحات صحفية: “40% من المعدل العام للغاز والنفط، يذهب للشريك الأجنبي، وأن ما يحصل من قبل مصرف ليبيا المركزي 48% من كامل الإنتاج، فتسويات مبيعات النفط تتم بعد 30 يوم من الشحن، وخصم قيمة النفط أو دفعه تتم بعد 30-60 يوم من تاريخ شحنه”.

وأضاف “خلال الربع الأول قد لا تتوفر بيانات قيم شحن 30-60 يوم عن شحنات ما بعد 1-1-2023 ولذلك نجد بالتقرير مسميات تحصيل قيم 30-60 يوم عن شحنات 2022 شهر نوفمبر و ديسمبر”.

وتابع “عندما نجد بتقرير المركزي أنه لم يصرف (صفر) محروقات، فهذا دليل على أن 40% من حصة ليبيا تذهب إلى تغطية المحروقات والكهرباء، إن كان السعر 100 دولار، فتكون القيمة 40 دولار أو 40%، قد ذهبت لهذا الغرض وإن كان سعر النفط 80 دولار فالمبلغ 36 دولار من الإيراد عن كل برميل نفط أو غاز مباع أو 40% من القيمة المباعة ذهبت لهذا الغرض (الدعم)”.