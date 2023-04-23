بعثة الاتحاد الأوروبي: مولنا حملة في ليبيا لتشجيع ثقافة التشجير

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أنها قامت بتمويل حملة أخضرًا مرة أخرى وهي حملة تنفذها منظمة كلوروفيل للتشجيع على ثقافة التشجير كجزء من حملة دولية أكبر تسعى لنشر الوعي بآثار التغير المناخي والحد من أثاره على كوكب الأرض.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” بمناسبة اليوم العالمي لكوكب الأرض إنه في ليبيا يقوم بدعم المجهودات المحلية للمساعدة في مواجهة التحديات المناخية والبيئية التي يواجهها العالم اليوم ففي بداية هذا العام مول الاتحاد الأوروبي حملة أخضرًا مرة أخرى وهي حملة تنفذها منظمة كلوروفيل للتشجيع على ثقافة التشجير كجزء من حملة دولية أكبر تسعى لنشر الوعي بآثار التغير المناخي والحد من أثاره على كوكب الأرض.

وأشارت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أن العالم يحتفل في 22 أبريل من كل عام باليوم العالمي لكوكب الأرض وهو مناسبة مهمة تهدف لزيادة الوعي والتقدير لكوكبنا وبيئته كما يعمل هذا اليوم كتذكير بمسؤوليتنا الجماعية عن حماية كوكب الأرض لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ولفتت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أن تغير المناخ والتلوث واجتثاث الغابات وفقدان التنوع البيولوجي من التحديات الرئيسية التي تواجه كوكب الأرض اليوم ومن الأهمية بمكان أن يتم اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه القضايا وحماية الموارد الطبيعية للأرض.

وبينت بعثة الاتحاد الأوروبي أنه يحرص على العمل الجاد نحو الانتقال إلى اقتصاد محايد مناخيًا يستخدم الموارد الطبيعية بكفاءة، مع الاعتراف بأن رفاهية الإنسان وازدهاره يعتمدان على النظم البيئية الصحية.