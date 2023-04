امغيب: استمرار الحرب في السودان سيؤدي إلى حدوث موجات نزوح كبيرة جدًا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن الحرب في السودان صنيعة غرف مخابراتية لدول إقليمية وأجنبية وقرار إيقافها لا يملكه البرهان ولا حميدتي.

امغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أشار إلى أن الأوضاع هناك وعلى كافة المستويات مقلقة للغاية ولا مؤشرات تدعو للتفاؤل.

ونبه إلى أن اقتحام السجون والمعتقلات وإخراج عشرات الآلاف من المتطرفين والمجرمين على سبيل المثال لا الحصر من أكبر الأخطار التي تهدد أمننا وأمن المنطقة بالكامل.

وتوقع أنه في حال استمرت الحرب لعدة أيام أخرى سيؤدي إلى حدوث موجات نزوح كبيرة جدًا تستهدف العدد الكبير منها الجنوب الليبي وخاصة مدينة الكفرة بحكم موقعها القريب من الحدود السودانية.

امغيب جدد مطالبته للحكومة الليبية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

