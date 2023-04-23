الشويهدي: ضغط بعض الدول بالإسراع في إنجاز القوانين الانتخابية سيكرر تجربة انتخابات 2021

ذهب عضو مجلس النواب عضو لجنة “6+6” جلال الشهويدي إلى أن نهج المبعوث الأممي عبد الله باتيلي حتى قبل تقديم إحاطته الأخيرة يستشعر منه محاولة توتير العلاقة مع مجلسي النواب والدولة.

الشهويدي، وفي تصريح خاص لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال: “لا بد أن يعي المبعوث الأممي، وكافة الدول المتدخلة، أننا أحرص من الجميع على خدمة بلادنا، ولكن لكل كيان رؤيته حول الأمر”.

وزاد: “الجميع يعرف أن ما شهدته عملية التوافق على القوانين الانتخابية بين المجلسين من تأزيم لم يكن مصدره أداؤهما”.

وأضاف: “الجميع يتذكر أن ملتقى الحوار السياسي لم يستطع بالمثل إصدار تلك القوانين، لأن القرار في النهاية بيد القوى الفاعلة على الأرض”.

ورفض الشهويدي أن تطالب لجنته بالالتزام بموعد محدد لإنجاز القوانين الانتخابية كدليل على إثبات جديتها، ومصداقيتها، حتى قبل انطلاق أعمالها.

وذهب إلى أن التوافق حول بنود ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة من عدمه ليس هينًا، وللأسف هذا الضغط من قبل بعض الدول الغربية والبعثة الأممية بالإسراع بإنجاز القوانين بأي شكل وبلا توافق حقيقي ربما سيدفع لتكرار تجربة انتخابات ديسمبر 2021 التي لم تكتمل.