ليبيا – حذر المرشح الرئاسي عبد الرحيم البركي وكيل وزارة التعليم في حكومة عبد الله الثني من خطر انقسام دار الإفتاء والهيئة العامة للأوقاف في المسائل الدينية.

البركي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “سبق أن نبهنا في غير مرة من خطر انقسام دار الإفتاء والهيئة العامة للأوقاف في المسائل الدينية، وللأسف لم يؤخذ ذلك بعين الاعتبار حتى حصل ما يلبس على عامة المسلمين في ليبيا أمر دينهم في مناسبة، كان ينبغي أن نتفق فيها مهما كنا مختلفين، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تقصد الانقسام”.

Shares

The post البركي يحذر من خطر انقسام دار الإفتاء والهيئة العامة للأوقاف في المسائل الدينية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية