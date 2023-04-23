قشوط: الغرياني والدبيبة استغلا الدين بطريقتهما الخبيثة

الوطن| رصد

علق الناشط والمدون محمد قشوط على الأحداث التي صاحبت الإعلان عن عيد الفطر المبارك بين الجمعة أو السبت والخلاف الذي وقع.

وقال قشوط في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”الهدف الذي اشترك في تحقيقه زمرة الصادق الغرياني بتعاون مع زمرة عائلة الدبيبة أكبر من أن العيد يوم الجمعة أو السبت”.

وأضاف:”لأنهم استغلا الدين وسخراه هذه المرة بطريقتهما الخبيثة في وقت بدأت كل الأطراف تقترب من بعضها وتجلس على طاولة المفاوضات وبدأت ملامح التوافق بينها تظهر”.

وتابع قشوط قائلا: ”اختاروا هذا العيد ليجعلوه عيد فرقة وفتنة وتحطيم جسور التواصل بدلاً من أن يكون عيد فرحة وفرصة للخروج من أزماتنا”.

وختم تغرديته :”هذه الفتنة لها مابعدها فالذين شككوكم في عيدكم سيشككونكم غداً في نتائج الانتخابات إذا أجريت و أعتقد سيكون من الصعب إجرائها وهذه الزمرة موجودة في المشهد وتعبث فيه كما تشاء”.