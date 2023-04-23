الهوني لليبيين: الخلاف على رؤية هلال شوال أرادوا به إلهائكم عن مشاكلكم الحقيقية

أكد محمد عبد المطلب الهوني، المحلل السياسي الليبي، أن الخلاف على رؤية هلال شوال، المراد منه إلهاء الليبيين عن مشاكلهم الحقيقية.

وقال الهوني، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، إن “موضوع رؤية هلال شوال والخلاف عليه أرادوا به إلهائكم عن مشاكلكم الحقيقية”.

وتابع؛ “أما صيام يوم زائد أو ناقص، فكل شخص يتبع حسب ضميره من أراد، إذا كان الله قد ترك للضمير ما هو أخطر وهو الإيمان، فكيف نكفر بعضنا على رؤية هلال يقول الله (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) الكهف 29”.