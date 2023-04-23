الشويهدي: باتيلي يحاول إحداث توتر في العلاقة بين مجلسي النواب والدولة

رأى عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، أن نهج المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، يحاول إحداث توتر في العلاقة بين مجلسي النواب والدول.

وقال الشويهدي، في تصريحات صحفية: “لا بد أن يعي المبعوث الأممي، وكافة الدول المتدخلة، أننا أحرص من الجميع على خدمة بلادنا، ولكن لكل كيان رؤيته حول الأمر، والجميع يعرف أن ما شهدته عملية التوافق على القوانين الانتخابية بين المجلسين من تأزيم لم يكن مصدره أداؤهما”.

وتابع “الجميع يتذكر أن ملتقى الحوار السياسي لم يستطع بالمثل إصدار تلك القوانين، لأن القرار في النهاية بيد القوى الفاعلة على الأرض”.

وأضاف “أرفض الأحاديث التي تطالب لجنة (5+5) بالالتزام بموعد محدد لإنجاز القوانين الانتخابية كدليل على إثبات جديتها، ومصداقيتها، حتى قبل انطلاق أعمالها”.