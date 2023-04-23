الشيباني: يجب مراجعة المذاهب وكتب الفقه واتخاذ موقف تصحيح موحد منها

أكد عضو مجلس النواب “جاب الله الشيباني”، على ضرورة مراجعة المذاهب وكتب الفقه، واتخاذ موقف تصحيح موحد منها.

وقال الشيباني في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “التشويش الديني واختلاط الحابل بالنابل والتخبط الذي يعيشه المسلمون منذ نهاية الخلافة الراشدة حتى يومنا هذا يتطلب مراجعة المذاهب وكتب الفقه التي ظهرت بعد مائتي سنة من وفاة الرسول”.

وتابع أنه يجب “اتخاذ موقف تصحيح وموحد منها استنادا إلى القرآن الكريم والعقل المستنير وروح العصر وما توصل إليه من تقدم علمي في كافة المجالات”.

وختم موضحاً أن ذلك “حتى نخرج من دائرة الجمود الفكري وقولبة الدين والعيش بعقلية ألف سنة للوراء والقرآن صالح لكل زمان ومكان”.