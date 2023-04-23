برلماني ليبي: الانقسام حول عيد الفطر يستدعي انتخابات رئاسية عاجلة

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن ليبيا في حاجة ماسة إلى رئيس منتخب بعد خلاف موعد بداية شهر شوال.

وكتب نصية، في منشور له، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الخلاف الذي حدث في تحديد موعد بداية شهر شوال لهذا العام يؤكد بما لا يدعو للشك أن البلاد في حاجة ماسة إلى رئيس منتخب من الشعب”.

وأضاف عضو مجلس النواب: ” أن استمرار القيادة الجماعية ودولة الأشخاص هو استمرار للفوضى والعبث. لا تراجع عن إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت”.

وتابع: “على الجميع الالتفاف حول ذلك والتصدي لتيار التأزيم. تيار استمرار الفوضى ودولة الأشخاص وانعدام المؤسسات”.

وأعلنت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان أن “لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت أنه قد تمت رؤية الهلال هذه الليلة، وعليه فإن غداً الجمعة هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام أربع وأربعين وأربعمائة وألف هجرى”.

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وهنأت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الليبيين جميعا بالعيد، متمنية أن يعم الأمن والرخاء ليبيا.

وأعلنت دار الإفتاء الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية السبت أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك دون توضيح الشواهد التي استندت عليها دار الإفتاء للإعلان عن هلال شهر شوال.

ولأول مرة منذ سنوات، تختلف بعض مناطق ليبيا وتحديدا العاصمة طرابلس في احتفالها بأول أيام عيد الفطر المبارك مع أغلب الدول العربية المجاورة التي أعلنت أن يوم الجمعة أول أيام العيد وعلى رأسها مصر والجزائر وتونس وموريتانيا والنيجر وتشاد والسودان.