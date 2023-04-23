إصابة 42 طفلا بالألعاب النارية في أجدابيا

الوطن| رصد

أعلن مستشفى الشهيد أمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، تسجيل 42 إصابة بالألعاب النارية خلال اليومين الأول والثاني لعيد الفطر المبارك.

وقال المستشفي في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إن عدد الإصابات بعيادة العيون حتي الساعة الثامنة مساءً ليوم الجمعة (اليوم الأول لعيد الفطر المبارك ) بلغ 24 حالة بدرجات إصابة متفاوتة.

وفي منشور آخر، أوضح المستشفى أن عدد حالات الإصابة للأطفال لليوم الثاني لعيد الفطر المبارك بلغ 17 حالة خلال الفترة الصباحية، منها حالات نزيف في الحجرة الأمامية للعين نتيجة إصابة بمسدس الطلق.