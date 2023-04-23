مستنكراً فعل أنصار الغرياني.. النايض: وجب شرعا وأدباً احترام منابر الرسول

استنكر المترشح الرئاسي، ورئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، قيام أنصار المفتي المعزول الصادق الغرياني، بالتهجم على منبر وخطيب صلاة عيد الفطر في ميدان الشهداء بطرابلس ، قائلا: “وجب شرعا وأدباً احترام منابر الرسول”.

وقال النايض في منشور عبر “فيسبوك”: “(بِها مِنبَرُ الهادي الَذي كانَ يَصعَدُ)، كل (منبر) في ديار الإسلام المنيفة، ومنها بلادنا ليبيا، هو منبر للهادي (صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم)، وجب، شرعا، وأدبا، احترامه وتبجيله والتزام السكون والسكينة والإنصات والتوقير معه”.

وأضاف “اللهم ارزقنا صحيح الأدب مع (منبر) رسولك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في كل مسجد وجامع ومصلى وساحة في ديار الإسلام”.

وتابع “اللهم جدد توقير حرمة أعيادنا وجمعاتنا ومنابرنا في قلوبنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم”.