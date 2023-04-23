القبض على متهم في الخمس قتل قريبه ولاذ بالفرار

العنوان – الخمس

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد، القبض على شخص متهم في قضية قتل في مدينة الخمس.

وأوضحت الوزارة أن المتهم قام خلال الأيام الماضية بقتل أحد أقاربه ولاذ بالفرار بعد ارتكابه لهذه الجريمة.

وأضافت الداخلية أنه من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكنت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من القبض عليه.

وأفادت وزارة الداخلية أنه تم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة نوع مسدس 9 ملي، حيث قام بتخبئته في منزله بعد قتل قريبه.

وأشارت الداخلية إلى انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته لجهات الأختصاص.