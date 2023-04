المهدوي يرجح إقدام باتيلي على تدشين لجنته رفيعة المستوى لوضع القوانين الانتخابية

ليبيا – برر المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي تكاثر الدعوات المحلية والدولية للجنة “6+6” لسرعة الإنجاز بقصر المدة المتبقية من مهلة المبعوث الأممي للمجلسين، مرجحًا إقدام المبعوث عبد الله باتيلي على إعلان تدشين لجنته رفيعة المستوى، وربما تفويضها بوضع القوانين الانتخابية بحلول منتصف يونيو المقبل إذا لم تبادر لجنة “6+6” بإعلان إنجاز المهمة.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” لفت إلى أن تعدد لقاءات باتيلي مع شخصيات وقوى حزبية ومدنية وشبابية خلال الفترة الأخيرة، وكذلك اجتماعه مع القيادات العسكرية في شرق البلاد وغربها، إلى جانب تكرار إعلان مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، دعم بلاده لمبادرة باتيلي، تعد مؤشرات واضحة للتمهيد لهذه الخطوة.

وقال: إن باتيلي ونورلاند يعتبران أن المجلسين بددا كثيرًا من الوقت في التفاوض، وعرقلا الانتخابات بهدف البقاء بمواقعهما، وبالتالي لا ينبغي التعويل عليهما أكثر من ذلك.

ورأى المهدوي أن الاجتماعات الأمنية الموسعة التي نجح باتيلي في عقدها مؤخرًا أفقدت مجلسي النواب والدولة الورقة التفاوضية وقوة الدعم اللذين كانا يعتمدان عليهما لرفض أي قرار أو قانون لا يتوافق ومصالحهما.

وانتهى المهدوي قائلًا: “موقفا المجلسين بعد تفاوض ممثلين عن قيادة الجيش الوطني مع قيادات التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية، باتا أكثر صعوبة، كما أنهما يستشعران عدم حصولهما على أي ضمانات بموقعهما في مشهد ما بعد الانتخابات”.

